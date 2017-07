"No se pude construir la unidad de la clase obrera y de los trabajadores si no es en la calle, en las movilizaciones. No puede ser que un presidente de la narcopolítica, y su tembiguái como Beningno López venga a apoderarse y hacer vistos con la plata de los trabajadores ", expresó este miércoles durante la manfiestación frente a la caja previsional.

"El préstamo directo a la empresa Tigo no fue dado en las condiciones correspondientes. Los jubilados y aportantes no fueron informados (...) Esa política de funcionamiento de colocación de los fondos previsionales es equivocada. Dudamos de la administración de Benigno López", subrayó Ojeda.

En estos momentos, miembros de la Corriente Sindical Clasista (CSC) se encuentran frente a la caja central del IPS, manifestando su descontento con respecto a las decisiones tomadas con los fondos de aportantes y jubilados.

El Consejo de Administración de la previsional aprobó un préstamo, con fianza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por G. 367.000 millones (USD 66,3 millones), para la empresa Millicom International (Tigo Paraguay), que serán transferidos la semana próxima. Comentó que el préstamo es a cinco años de plazo con dos de gracia, a una tasa base del 7,5% anual, pagadero de forma semestral.