Según el legislador Richer, el grupo decidió ir hasta el lugar de los hechos para hablar con los protagonistas, luego de que ciudadanos hicieran llegar al Parlamento denuncias que sostienen una extraña situación en la investigación. Aseguran quey los detenidos no son culpables como hacen creer."Recibimos varias denuncias en Asunción sobre el caso de Pedro Espinoza, que expresan una preocupación de varios sectores de la ciudadanía. Según las quejas, los operativos policiales y del Ministerio Público generan dudas. Queremos interiorizarnos en el tema", explicó el senador.Señaló, además, que luego de hablar con los protagonistas del episodio llevarán documentaciones para analizar el hecho y hacer un seguimiento al tema. Aseguró que no meterán la mano en la autonomía del Ministerio Público, pero que desean saber más al respecto."No ponemos en duda la actuación fiscal. No hago juicio, solo llama la atención que muchas denuncias vienen de diferentes sectores sobre este tema. Queremos saber si la denuncia tiene fuente de veracidad. Vamos a hablar con el fiscal para darle fuerza, con el fin de que la investigación sea transparente", señaló además.En la vivienda de la pareja se encontraron 46 panes de marihuana prensada y panfletos con mensajes del grupo criminal. La mujer de Espinoza es hermana de Magna Meza, alias, una de las principales referentes del EPP.Espinoza, por su parte, es secretario general del Partido Comunista Paraguayo (PCP). Ambos están imputados por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.El hombre está recluido en la Penitenciaria Regional y Dora, por su parte, en la Correccional de Mujeres.Siga el caso en