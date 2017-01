Recientemente el expresidente de la república y actual senador por el Frente Guasu (FG) "perdonó" a los liberales que hayan sido cómplices en el juicio político exprés, que lo depuso del poder en junio de 2012, luego de la masacre de Curuguaty.

Gómez, de la facción llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), aseguró que la decisión la tomaron "mirando de frente al pueblo paraguayo, no a escondidas y respetando a los que no están de acuerdo".

Además, sostuvo que los que no están de acuerdo "podrán hacer campaña y votar por el no".

Igualmente, aún no está confirmada la chapa Lugo- Lanzoni, pero son especulaciones que surgen desde el propio sector llanista, que el ex obispo no se encarga de aclarar.