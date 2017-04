Sin embargo, para el senador opositor Eduardo Petta es importante que los procesos judiciales abiertos por esta causa se destraben y puedan ser resueltos.

En la Corte Suprema de Justicia está pendiente una acción de inconstitucionalidad presentada por los opositores y disidentes colorados a raíz de las modificaciones al reglamento interno de la Cámara de Senadores, que fue realizado por los 25 senadores pro enmienda.

También está pendiente el recurso de amparo presentado contra la aprobación del proyecto de enmienda en la Cámara Alta. Esa acción fue rechazada por la jueza María Rosa González, pero su sentencia fue apelada.

"Esperamos que vuelva la razón porque es un proceso que dañó la institucionalidad y sostenemos la ilegalidad", expresó el senador Eduardo Petta, con relación al texto presentado y aprobado por los sectores aliados para habilitar la reelección presidencial.

El parlamentario desea que la Semana Santa sirviera para la reflexión y que se haya entendido el mensaje de la Iglesia Católica, institución que pide el respeto de la Constitución Nacional.

Recordó que el documento viola artículos establecidos en la Carta Magna y se pretende sacar atribuciones a un poder del Estado, por medio de una enmienda, cuando está estipulado que solo se puede hacer por la vía de la reforma.

"La redacción tiene muchos errores y condiciona con normas. Este atropello, con una mala redacción, no creo que sea aprobado en la Cámara de Diputados. No debería hacerlo y si lo hace se generaría una mayor crisis", expresó el legislador a la 780 AM.

POSIBLE APLAZAMIENTO. El miércoles es el día clave para el tratamiento del polémico proyecto, pero Hugo Velázquez, titular de la Cámara Baja, anunció que el plan quedaría descartado.

El motivo sería la visita a nuestro país del secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos de América, Francisco Palmieri, quien se reunirá con el diputado ese mismo día.

"No se estableció ningún tema sobre el cual conversar, pero me imagino que es por el tema de la enmienda", indicó Velázquez, al tiempo de añadir que ante esta situación "se puede descartar" que se trate el polémico documento.

La llegada del secretario de Estado se da 15 días después de que la Embajada americana en nuestro país se haya manifestado en relación con los sucesos del viernes 31 de marzo, cuando instó al Gobierno de Paraguay y las partes involucradas a trabajar juntos de manera transparente para resolver los problemas que desencadenaron las protestas.