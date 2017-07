El senador por el partido Unión de Ciudadanos Éticos (Unace) reaccionó ante la ausencia de una veintena de sus pares legisladores para la sesión pactada a las 9.00 de este jueves. El mismo consideró como una falta de respeto a la ciudadanía que con sus impuestos paga el salario de los parlamentarios.

"La gente en un momento dado va a tener que venir, no creo que en un año dejen de venir y sigan cobrando sus haberes, sigan usufructuando los alquileres después de la quema del Congreso. Aunque no le guste mirar nuestras caras van a tener que mirar únicamente en un momento dado", manifestó molesto.

Ante la consulta del por qué no accionan ante la falta de presencia de los senadores para las sesiones, Oviedo Matto prefirió no entrar en discusiones jurídicas porque "cada uno se hace responsable ante la ciudadanía", evitando actuar como su par, la senadora por el Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, de tratarlos de "planilleros" en su momento.

"Desirée Masi nos trataba a boca llena de planilleros. Hoy no está, yo no la he visto, creo que no vino", expresó.

Hasta los aliados de Fernando Lugo, quien se inauguraba como presidente del Congreso, le hicieron el vacío y la sesión debió ser levantada por falta de cuórum. Por otra parte, los parlamentarios oficialistas y aliados se ausentaron para evitar el tratamiento del pedido de interpelación al ministro del Ejecutivo Juan Carlos López Moreira; por su parte, los opositores y colorados disidentes no reconocen la presidencia del ex obispo.

Igualmente fue convocada una sesión extraordinaria para las 10.30 de este jueves, en la que fue rechazado el pedido de intervención al ministro del Ejecutivo y se mandó al archivo.

Senado salva de interpelación a López Moreira