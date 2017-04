El clima en estos días santos se torna de gran importancia debido a que en el país se tienen planificadas varias actividades al aire libre o viajes al interior.





Domingo



Un informe detallado de la Dirección de Meteorología da cuenta que el Domingo de Ramos se mostrará en medio de tormentas eléctricas y descenso de la temperatura. Este sistema de alerta se extenderá gasta el lunes bajo intensas lluvias en Asunción y Gran Asunción. El domingo se registrará una mínima de 23º C y una máxima de 32 º C.



Lunes y martes



De la misma manera, el clima fresco seguirá el lunes con intensas lluvias y una mínima de 20 º C y una máxima de 26 º C. El clima reflejará una mejoría con relación al cese de tormentas desde este martes, en donde se registrarán lluvias leves y dispersas. La mínima será de 18º C y la máxima de 28 º C.





Miércoles

El ciclo de lloviznas se mantendrá durante todo el día del miércoles con vientos fuertes del sur. El cielo podrá ser contemplado mayormente nublado. Este día la temperatura empezará a descender un poco más: mínima de 17 º C y máxima de 24 º C.



Jueves y Viernes



De la misma manera el fresco se mantendrá hasta el jueves con una mínima de 16 º C y una máxima de 24 º C. El cielo estará parcialmente nublado con vientos del sur durante las mañanas y las noches, mientras que durante las tarde se disfrutará de jornada soleadas.





Entretanto esta Semana Santa se presentará un poco más fresca en la zona sur del país; como en Itapúa, Misiones, Ñeembucú, entre otros departamentos. Las lluvias también serán dispersas y el viento, fuerte.





Dato: Para tener en cuenta, según expertos los días más importantes de la Semana Santa son los que conforman el Triduo Pascual, es decir, del entre el jueves y el viernes santo donde se conmemora la muerte de Cristo. El sábado se conmemora a Jesús en el sepulcro y el Domingo, la pascua de Resurrección.