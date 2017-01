Se producen agresiones entre miembros de Tekojoja en Misiones

Para este lunes estaba previsto la presencia del senador nacional Fernando Lugo y Sixto Pereira por el sector de izquierda, y referentes del PLRA el gobernador de central Blas Lanzoni, los pre candidatos a gobernador de Misiones Asa González (actual diputado) y Hugo Capurro (ex diputado nacional) en un acto público en San Ignacio Misiones, la cual se pospuso.





Maximino Llano referente del partido Tekojoja en Misiones calificó el hecho como un acto del partido liberal y que ellos no podían ir a abalar candidaturas ajenas.





"Esto fue una imposición de arriba por parte del presidente del partido Tekojoja el senador nacional Sixto Pereira que negoció con un sector del PLRA, nos opusimos por unanimidad en la reunión realizada en San Patricio Misiones en la casa del concejal Pedro Irala, el jueves 5 de enero, no podemos ir a un evento político ajeno con candidatos ajenos" dijo Llano.





Comentó que al día siguiente tuvieron otra reunión ya en San Ignacio Misiones en donde según refiere Llano fue víctima de agresión a traición.





"Estábamos en la casa de la señorita Rosana Brusquetti hablando sobre nuestro desacuerdo y rechazo de ir al acto, cuando sin haber discutido, Teodoro Mereles me golpea en la cara afectando mi ojo derecho, al momento fui auxiliado y trasladado al hospital", indicó.





Llano refiere que el hecho ocurrió el viernes 6 a las 21.30 cuando Mereles no pudo convencer a los presentes de cambiar su opinión y participar en el acto.





Expresó que este tipo de hechos ponen en peligro a la democracia, porque si esto se deja así nomas la gente va a querer simplemente eliminar a quienes no estén de acuerdo con ellos y se vendría nuevamente la dictadura.





"Me produjo una lesión grave, ya realice la denuncia en la comisaría de San Ignacio y también iré a la fiscalía me reservo ese derecho dijo Llano.





Por su parte Teodoro Méreles coordinador del partido Tekojoja en Misiones, pidió disculpas a la ciudadanía, a su equipo político, y en especial a su compañero Maximino Llano por su acto, dijo que fue un momento donde se descontrolo que habría transfondo histórico y que en su momento se acercará a arreglar las cosas con Maximino.





Al ser consultado si la agresión tuvo que ver con posponer la presencia de Fernando Lugo en Misiones, mencionó que fue una casualidad, aclaro que el acto no es para lanzar ninguna candidatura, y que el partido Tekojoja aun no ha definido a sus candidatos y no van aun a expresar su apoyo a los candidatos liberales, porque aun no existe una concertación dijo Mereles.





Mientras tanto el acto político previsto para este lunes pasa para el viernes 13 de enero en la plaza Capitán Alfonzo Del Puerto de San Ignacio Misiones a las 19.30.