"Por lo visto, así será", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin a medios locales.Peskov subrayó que los asesores de ambos mandatarios trabajan en estos momentos sobre la posible fecha y sede de dicho encuentro en territorio neutral.Precisamente, Putin y Trump abordaron ese asunto en la conversación telefónica que mantuvieron el sábado, en lo que fue su primer contacto desde la investidura del presidente estadounidense.Entre otras cosas, acordaron mantener contactos regulares con el fin de normalizar las relaciones bilaterales, que se encuentran en su peor momento desde el fin de la Guerra Fría.Peskov calificó la conversación de "buena" y "constructiva" desde el punto de vista de que se abordó todo el espectro de la agenda bilateral e internacional, incluido el terrorismo y el arreglo de conflictos.No obstante, negó que Putin y Trump hubieran cerrado acuerdos concretos e insistió en que no llegaron a tocar el tema de las sanciones impuestas a Rusia por la anexión de Crimea y la injerencia en Ucrania."Hablar ahora sobre algún tipo de acuerdo es difícilmente posible, ya que primero hay que determinar la fecha y el lugar de la reunión de los dos presidentes. Durante ese encuentro los mandatarios ya tendrán la posibilidad de seguir abordando de manera más profunda los temas que trataron por teléfono", dijo.Destacó que ambos líderes constataron "el respeto como importante principio en las relaciones bilaterales" y recordó que, precisamente, "la falta de respeto en los años anteriores fue en gran medida el motivo de la degradación de la cooperación"."Hemos visto (en Trump) la voluntad de solucionar problemas complejos a través de negociaciones, por la vía del diálogo, lo que el presidente Putin ha estado pidiendo, pero desafortunadamente en los últimos años no encontró respuesta", dijo.Con respecto a las críticas contra la política migratoria de Trump por parte de otros dirigentes occidentales, Peskov subrayó: "No es asunto nuestro".Putin y Trump acordaron el sábado que sus países coordinarían sus acciones para "acabar" con el Estado Islámico (EI) y otros grupos terroristas en Siria.Rusia "apoyó a EEUU durante los últimos dos siglos, fue su aliado en dos guerras mundiales y ahora ve a EEUU como su principal socio en la lucha contra el terrorismo internacional", subrayó el líder ruso.Hasta ahora, Putin y Trump solo habían hablado en una ocasión, cuando el líder ruso llamó a su colega para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 20 de noviembre.Trump no ha escondido su admiración por Putin, mientras este le defendió de las críticas de la Administración de Barack Obama, que aprobó antes de dejar el cargo nuevas sanciones contra el Kremlin.