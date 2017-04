"Son cosas que ocurrieron hace un mes. Hubo un almuerzo con algunos dueños de medios y hubo una propuesta, que partió de los que estaban, de no leer los medios que critican al Gobierno", dijo.

Julio Colmán, afirmó en contacto con la 1020 AM, que el pedido no partió de Afara, pero que hay muchos propietarios de medios que tiraron la idea. Señaló que él está en contra de ese tipo de cuestiones. En la reunión se habló de no leer los diarios Última Hora y ABC durante la programación.



A inicios de febrero, los propietarios de radios del interior reclamaron al Gobierno los cortes de publicidades estatales, que ayudaban a sostener los medios del interior, donde no pueden acceder a pactos comerciales con multinacionales.

Según el presidente de la Unión de Radiodifusores del Paraguay (URP), Javier Correa, el Gobierno no condicionó pautas comerciales a cambio de propaganda política, aunque reconoció que sí les pidió difundir "más noticias buenas" y no solo las malas.

En aquella ocasión, una alianza "política y comercial" planteó el vicepresidente Juan Afara a representantes de radios del interior del país. Destinarán fondos de Itaipú y Yacyretá para que divulguen las obras del Gobierno.