Patrón acusa a Llano de orquestar su detención

"Estuve 30 días en Emboscada. Todavía estoy perdido, mareado. La cárcel es un lugar donde una persona no va a salir rehabilitada. Hay mucha ausencia del Estado, violación a los derechos humanos todos los días. Estábamos hacinados en una celda, pero el director y los guardiacárceles te tratan con mucha humanidad. Muchos reclusos están enfermos, son piel y hueso. Recordaba a mi hijo y me quebraba", dijo en entrevista con una emisora de radio.





"Estoy custodiado las 24 horas por policías. En las redes, gente que ni conozco me acercó su apoyo. Más que un castigo, para mí fue una enseñanza. El encierro me permitió conocer una realidad oculta. Creo en la política como un espacio de transformación, un espacio donde podemos cumplir los sueños de la gente. Tenemos que reformar el sistema penal y judicial, hay muchos presos sin condena", refirió Patrón.





Mencionó que cada vez que Cartes lo señalaba públicamente, sentía temor. "Sentía mucho miedo cada vez que me nombraba. Cartes me nombraba con mucho odio al igual que a los periodistas opositores. No entiendo por qué el presidente me marcó, creo que estaba muy pichado porque no le salió la enmienda, seguramente creyó el cuento de que yo quemé el Congreso, yo para Cartes soy una hormiguita. Tenemos que seguir luchando, todavía tenemos que saber quién dio la orden de matar a Rodrigo Quintana, todavía tenemos que asegurar que los compañeros exiliados regresen de Uruguay", aseveró.





En otra parte de la entrevista, Patrón acusó al líder de la disidencia liberal, Blas Llano de estar detrás de su detención.





"Cartes le llama a Llano que es uno de sus paquitos en el PLRA y ordena que me detengan. Cuando a mí me agarran preso, cuando me suben a la patrullera esposado, el policía que estaba del lado del acompañante estaba mensajeando y en eso suena su teléfono y aparece Basiliza Vázquez, mano derecha de Blas Llano. El policía en todo momento mostró una actitud servil ante Vázquez", relató.





"Cuando me siento frente al fiscal Eusebio Campos pasó lo mismo, vuelve a sonar el teléfono y era Basiliza Vázquez, yo sé que Llano tuvo que ver con esto, haciendo el papel de mandadero de su verdadero patrón que es Horacio Cartes", remató Patrón.