Padres de familia ocupan supervisión en San Pedro

Los padres de familia explicaron que desde un buen tiempo vienen reclamando a la supervisora Nancy Portillo el nombramiento de dos docentes de la comunidad como profesoras de la Escuela San Rafael pero siempre "les miente".

Explicaron que hace unas semanas el director de la institución Miguel González fue nombrado supervisor en Guayaybi y en su reemplazo fue nombrada como directora su hermana, quien es docente de la escuela, pero en sustitución de esta ahora viene una docente de Guayaybi dejando de lado a los docentes de la comunidad, según explicaron los manifestantes.

"Ya estamos cansados de que la supervisora Portillo manipule políticamente los nombramientos, en otras ocasiones ya nos hicieron lo mismo y hasta rubros de la institución llevaron a otra escuela, ahora ya no vamos a permitir que siga haciendo esto, queremos que se nombre a docentes de la comunidad y eso vinimos a exigir a la supervisora pero no nos recibe y no es la primera vez que se esconde de nosotros, vamos a quedarnos aquí hasta hablar con ella y que revea su postura", indicó Catalino Arce, presidente de la comisión de padres.

Intentamos conocer la versión de la supervisora Nancy Portillo pero nos dijeron que no se encontraba en su lugar de trabajo.