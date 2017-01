El presidente de EE.UU., Barack Obama, dijo este miércoles que no ve posible que Israel pueda seguir siendo "judío y democrático" si no se consigue una solución de dos Estados y aseguró que al final de su Presidencia ha tratado de enviar un mensaje a su aliado de que esa posibilidad puede estar esfumándose.

"(Sin una solución de dos Estados) no veo cómo este asunto puede resolverse de una forma que mantenga a Israel como país judío al mismo tiempo que democrático", dijo Obama en su última conferencia de prensa en el poder.



"Creo que el statu quo es insostenible, es peligroso para Israel, es malo para los palestinos, es malo para la región y es malo para la seguridad nacional de Estados Unidos", argumentó.



Obama aseguró que durante sus dos mandatos trató en vano de mediar entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, pero concluyó que "no podía forzarlos" a hacer la paz y, tras el fracaso de las negociaciones directas, intentó al menos "preservar la posibilidad de una solución de dos Estados" en un futuro.



"Si no tienes dos Estados, en una forma u otra estás extendiendo una ocupación, y funcionalmente acabas teniendo un Estado en el que millones de personas están privadas de derechos y operan como residentes de segunda clase, porque ni siquiera se les puede llamar ciudadanos", alegó el mandatario saliente.



A su juicio, el crecimiento de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado "hace la solución de dos Estados cada vez más imposible", y por eso su Gobierno permitió en diciembre, con su abstención, la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba esas colonias.



"Creíamos, en defensa de la posición que han tomado las anteriores Administraciones estadounidenses durante décadas, que era importante que enviáramos una señal, un toque de atención que alertara de que este momento (la posibilidad de una solución de dos Estados) podía estar esfumándose", sostuvo Obama.



El mandatario aseguró que ha tratado de explicar al equipo de su sucesor, Donald Trump, que cualquier "medida unilateral repentina" respecto al conflicto entre palestinos e israelíes "puede ser explosiva", y que las acciones que tome EE.UU. tienen "enormes consecuencias".