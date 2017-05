Ministro admite la posibilidad de frenar APP del Aeropuerto

El ministro cambió radicalmente su postura y se mostró bastante sosegado ante la inminente cancelación. “Yo me he comprometido personalmente en respetar lo que la Contraloría decida, a pesar de que no estemos de acuerdo o puede ser también una decisión finalmente del Gobierno dejar de lado este proyecto APP del Aeropuerto”, aseveró.

Sin embargo, enfatizó que “bajo ninguna circunstancia aceptamos de que haya sido mal llevado y que haya tenido problemas en su diseño”. Consultado sobre la postura que asumió Cartes de abortar el proyecto dijo: “Estoy frecuentemente hablando con el presidente informándole de la situación de los avances, del trabajo que hemos hecho”.

Abordado si ya recibió instrucciones de una cancelación agregó “yo no tengo una instrucción de esa naturaleza, eso es un transcendido que leímos por la prensa”.

Continuó: “Acá lo importante es salvaguardar la herramienta de la APP, no estamos defendiendo a una empresa, no estamos defendiendo ni siquiera a un proyecto específicamente, como este proyecto, estamos defendiendo la ley APP que es fundamental para que el Paraguay alcance la inversión en infraestructura que necesita para ser un país viable y venza a la pobreza y el atraso que nos tiene frenado como país hace muchas décadas”.

Respecto al pedido de reconsideración, Jiménez Gaona resaltó “no estamos de acuerdo con su dictamen y hemos solicitado como nos corresponde, como tenemos el derecho constitucional de peticionar una apelación que lo tienen las personas y lo tienen las instituciones también y estamos esperando esa respuesta en este momento”.

Asimismo, el ministro dijo que está en condiciones de demostrar ante la justicia “si fuese necesario” que han hecho un “buen proyecto”. “Estamos ante los pasos finales en los cuales tiene que haber una decisión final que en caso de ser negativa, nos va a obligará a reiniciar todo el proceso de vuelta. El Paraguay necesita y se merece un aeropuerto moderno, el que hoy tenemos fue diseñado hace 40 años para transportar 1 millón de pasajeros que ya está empezando a saturarse y colapsar”, añadió.