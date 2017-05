"Desde hace un buen tiempo participo activamente de reuniones y charlas para saber un poco de qué se trata esto de hacer política, y estar en contacto con los jóvenes de este partido, que proponen cosas interesantes y me seducen", explicó a radio Monumental 1080 AM.

Al ser consultado si pretende competir por un cargo electivo en las elecciones del 2018, respondió que se ve ocupando uno de esos lugares. Sin embargo, no quiso profundizar todavía al respecto.

"Para las pretensiones que tengo, todavía no me preocupa qué lugar puedo ocupar. Lo que yo hago es charlar con ellos y coincidimos en un punto, el país ya no puede continuar de esta forma", expresó.

Su objetivo principal, de momento, es establecer con los jóvenes una conciencia crítica para saber elegir a las próximas autoridades y gobernantes del país.

También ve como una oportunidad para demostrar la vocación de servicio que tiene fuera de los espacios de medio de comunicación. En otro momento, criticó a muchos políticos actuales por moverse de acuerdo a sus intereses personales y sectoriales.

"Yo no vengo a prometer absolutamente nada, estoy en una etapa de aprender y me gustaría crear y generar una consciencia crítica para elegir a los gobernantes. Ya estamos cansados de esta realidad en la que vivimos", expresó.

Este nuevo sector político ya en las pasadas municipales se había presentado como movimiento, postulando candidatos a concejales e intendentes de varios distritos.