En una entrevista con el informativo de la mañana de la cadena Televisa, Videgaray fue consultado por la posible relación entre el ataque y un posible acto de terrorismo, a lo que respondió que "eso será resultado de las investigaciones que realice el Gobierno de los Estados Unidos".



"No tengo elementos para especular sobre el móvil o el perfil de esta persona", agregó.



Explicó que el responsable "es un ciudadano americano que atacó a otro ciudadano americano de manera flagrante", pues fue grabado por las cámaras de seguridad, y "capturado por la colaboración muy eficaz de las autoridades del estado y particularmente de la Procuraduría General de la República".



Videgaray detalló que "la colaboración en materia de seguridad es un área importantísima de la relación bilateral" con la nación vecina y remarcó que "México es un país que sin duda colabora en las prioridades de seguridad de Estados Unidos", algo que "debe continuar".



En todo caso, aclaró que eso forma parte de la estrategia del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de "velar por la seguridad de los mexicanos en todos los temas".



El pasado viernes por la tarde un hombre cuyo nombre no ha sido revelado disparó contra el vicecónsul Christopher Ashcraft en un centro comercial de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.



Según versiones difundidas por los medios de comunicación mexicanos, el agresor se llama Zafar Zia, es de origen hindú y tiene 31 años.



El sábado el consulado de EE.UU. en la zona dio a conocer que el FBI ofrecía una recompensa de 20.000 dólares por información que llevara a la identificación del sujeto, quien usó un arma de calibre pequeño y se disfrazó con una peluca y un uniforme azul de enfermero para no ser reconocido.



El domingo el atacante fue detenido en el barrio Providencia de Guadalajara y al día siguiente fue deportado a Estados Unidos.



De acuerdo con el último reporte, el vicecónsul se encuentra "estable" y "ha reaccionado bien a la atención médica", dijeron a Efe fuentes médicas.