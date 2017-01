El caso refiere a una denuncia de maltrato físico y tortura a una menor de 15 años que trabajaba como empleada doméstica en la casa de una pareja.





Este viernes la joven llegó hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero con marcas de agresión, vomitando sangre, con el cabello cortado y las cejas rapadas. Supuestamente, fue obligada a tomar soda cáustica por haber sido descubierta teniendo relaciones sexuales con su patrón.





Cerca de las 22.00 de este viernes una comitiva fiscal allanó la vivienda de la pareja. En el sitio encontraron rastros de cabellos en una escoba y sangre. Además hallaron una cámara de circuito cerrado, que sería clave para esclarecer el hecho.





Las imágenes aún no pudieron ser visualizadas, según la fiscal, debido a que no cuentan con profesionales en la zona que puedan colaborar con ello.





Añadió además que, hasta el momento, la mujer, quien es sindicada como presunta agresora, fue identificada como Rosa Lorena Delvalle, mientras que no manejan el nombre de su marido.





"Estamos analizando todavía los elementos. Tenemos que solicitar el diagnóstico médico. Seguimos recolectando todos los elementos para poder realizar diligencias. Es posible una imputación a la mujer. Pero hay muchas cosas que se pueden aclarar con imágenes del circuito cerrado", comentó en contacto con ULTIMAHORA.COM.





Añadió que "al parecer hay otras cosas que aún no puede mencionar". No descartan la posibilidad de que la menor se haya hecho algún daño a ella misma por alguna razón, lo que no quita responsabilidad a la supuesta agresora, comentó, al explicar que solo manejan hipótesis hasta el momento.





"Ella pudo haber realizado por sí misma algunas cosas, pero es claro que la mujer tiene una probable responsabilidad en otros hechos. Aún no pudimos analizar las imágenes del circuito cerrado. En el interior no tenemos muchos recursos", explicó.





Sentenció que con el hallazgo de este viernes "podría cambiar la historia". La pareja, por su parte, se encuentra de viaje y, según el abogado de la familia, recién estaría por la ciudad entre el domingo y el lunes, refirió la agente fiscal.