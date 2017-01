Mamá de policía: "Payo Cubas necesita garrote"

Doña María conversó con ULTIMAHORA.COM y admiró la reacción de su hijo ante los insultos de Payo Cubas; reconoció, además, que si el letrado la agredía verbalmente de esa forma, ella respondería con la misma Constitución Nacional con la que crió a sus dos hijos varones: la escoba.





La familia del agente de Policía es oriunda de la ciudad de Ypacaraí. María es funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) y a la vez tiene una despensa donde comercializa productos varios. Es madre de dos varones, uno de 20 y Daniel, que tiene 30.





LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. "Crié a mis hijos con mi propia Constitución Nacional, que es un palo de escoba, porque soy madre soltera y no tenía un soporte para criar como se debe a dos hombres. A Payo Cubas le falta mi Constitucional Nacional, garrote, por ejemplo. Es un tipo que seguro sabe mucho de leyes, pero no de respeto", sentenció María.









La mujer reflexionó y sostuvo que nadie puede denigrar y maltratar a la gente como lo hace constantemente el abogado.





"Si eso me hacía a mí, le iba a pegar. No soy tan decente como mis hijos. No puede andar por la vida así, ofendiendo y denigrando a la gente. Me asusté mucho al ver el video en redes sociales y admito que lloré bastante. Eso no se hace", agregó.





Embed



Se refirió a la educación que le dio a sus hijos y sostuvo que, si alguno de sus hombres hacía eso, ella misma llamaría a la prensa para mostrar cómo les daba garrote con su escoba por perder el criterio del respeto hacia los demás.





"Estoy orgullosa de mi hijo. Para mí Cubas hizo mucho teatro. Se fue para que se le pegue a la Comandancia, se fue para crearle problema a mi hijo", arremetió.





Daniel Salinas es el joven policía al que Cubas ofendió con insultos tras "atropellar" la sede de la Comandancia, con el fin de denunciar que lo estaban persiguiendo. Este hecho fue altamente criticado en redes sociales tras darse a conocer un material audiovisual.





Cubas llegó el lunes a Asunción, luego de partir de Ciudad del Este con sus "amigos de lucha", iniciando así la denominada "Caminata por la Justicia", con el fin de denunciar varios hechos irregulares realizados por el Gobierno.