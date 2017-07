Maduro activó el Codena para responder a la "amenaza imperial" de Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca amenazara al país con "fuertes y prontas" sanciones económicas de concretarse la Asamblea Nacional Constituyente, que pretende cambiar la Carta Magna y cuyas elecciones están pautadas para el próximo 30 de julio.



"Vamos a movilizar una gran fuerza antiimperialista, y rumbo al 30 de julio tengan la seguridad de que vamos a derrotar definitivamente todos los planes intervencionistas del imperio y de sus cipayos de América Latina y del mundo", dijo el jefe de Estado en cadena obligatoria de radio y televisión.



El Codena, según la Constitución, "es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico".



Y lo conforman el presidente del país, el vicepresidente ejecutivo, los jefes del Poder Judicial, del Poder Electoral y del Consejo Moral, el ministro de la Defensa y el presidente del Parlamento.



Sin embargo, el Ejecutivo no reconoce al Parlamento por haber sido declarado en desacato por el Supremo, por lo que no ha invitado a su jefe a participar en ninguna de las tres reuniones de este órgano convocadas en los últimos diez meses.



Con el resto de los jefes de los poderes presentes, salvo la fiscal general, Luisa Ortega, que se alejado del Gobierno y ha denunciado la ruptura del "hilo constitucional" en el país, Maduro instaló hoy "oficialmente" y "en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación".



"Para aportarle a nuestro país seguridad, paz y defender el decoro y el honor de una patria que tiene historia", agregó Maduro.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que su país "no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona", y aseveró que "si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas".



El presidente estadounidense también se refirió a la consulta convocada este domingo por la oposición en la que votaron 7,6 millones de personas.



"El pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho", dijo.



Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se mantienen en un punto muerto desde finales de 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez expulsó al embajador norteamericano Patrick Duddy por presuntamente estar involucrado en planes de magnicidio, y desde entonces la relación se mantiene al mínimo.