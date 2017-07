Macri destituye a embajador en Paraguay

El Gobierno argentino cesó en sus funciones a Eduardo Zuain, embajador en Paraguay, quien había asumido el cargo hace 1 año 5 meses.

Aunque no existe explicación oficial sobre esta decisión, según EFE, fue determinante la última visita a Paraguay que realizó Elisa Carrió, diputada del frente oficialista Cambiemos, en mayo último. Según el diario Clarín, las críticas de Carrió, que vienen desde que Zuain fue designado a la representación en Paraguay, se centraron en el hecho de que este fue vicecanciller de Héctor Timerman, durante el último gobierno de Cristina Fernández, y por haber participado de las negociaciones con Irán que arrojaron como resultado el polémico memorándum de entendimiento sobre el tema AMIA. La diputada dijo que en Paraguay se entrevistó con un ex mayor de Inteligencia del Ejército argentino, Alejandro Caminos, para obtener información sobre hechos ilícitos en Argentina. Este le permitió acceder a todos los ministerios de Paraguay sin pasar por la Embajada Argentina, “porque no se puede investigar al kirchnerismo si el embajador fue el segundo de Timerman”.