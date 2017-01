Los 74º Globos de Oro conocen a sus ganadores

Una ganadora fue confirmada de antemano, la actriz Meryl Streep, quien recibirá el premio Cecil B. DeMille por su carrera en la industria.





El musical La La Land se presenta como la máxima favorita de los galardones, con un total de siete nominaciones, y dispuesta a lograr el impulso definitivo de cara a la temporada de premios de cine que apenas comienza.





Entre las series, aparece The People v. O.J. Simpson como la más destacada, con cinco candidaturas. En la disputa por Mejor serie de edición limitada compite con American Crime, The Dresser, The Night Manager y The Night Of.