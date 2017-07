Loizaga: EEUU debe replantearse compra de petróleo venezolano

"Estados Unidos tiene que pensar un poco más el tema de la adquisición del petróleo venezolano", dijo Loizaga en la Tribuna EFE-Casa de América al ser preguntado sobre la posible aplicación de sanciones a Venezuela por parte de Washington.



El ministro declaró que "las sanciones, en general, no afectan a las autoridades sino que (lo hacen) directamente al pueblo", pero consideró que "llegó el momento" de que Estados Unidos se replantee su postura.



El Gobierno del presidente Donald Trump, según la prensa, ha sopesado sanciones contra el sector energético de Venezuela, incluida la petrolera estatal Pdvsa, aunque la Casa Blanca no ha confirmado ese extremo.



EE.UU. es el primer comprador de crudo venezolano y el país caribeño es su tercer suministrador con una exportación de 271.366 barriles de crudo en 2016, según datos de la Administración de Energía de Estados Unidos.



Loizaga opinó que es "una tristeza" la crisis actual en Venezuela, país que está temporalmente suspendido del Mercosur desde el pasado abril hasta que, dijo, "vuelva a cumplir los requisitos del bloque".



Sobre el referéndum convocado ayer por la Asamblea Nacional venezolana, dominada por la opositora Unidad Democrática, para el próximo 16 de julio, Loizaga se mostró poco optimista, puesto que, en su opinión, el Ejecutivo ha limitado todas las funciones de este órgano.



El pasado 20 de junio, durante su Asamblea en Cancún (México), la Organización de Estados Americanos (OEA) intentó sin éxito consensuar un proyecto de resolución sobre la crisis en Venezuela.



Una misiva firmada por 12 países, entre ellos Paraguay, demandaba cuatro puntos para gestionar la situación en el país caribeño: la liberación de los presos políticos, un cronograma para elecciones, un "canal de comunicación" para el envío de alimentos y medicinas y la creación de un sistema para fomentar un "diálogo efectivo entre los venezolanos".



Hoy, el canciller paraguayo calificó de "fracaso" los intentos de mediación regional para solucionar la crisis y subrayó que su país fue el primero en levantar la voz para denunciar las violaciones de los derechos humanos que, dijo, se están llevando a cabo en Venezuela.



Asimismo, afirmó que "señalar que se están violando estos derechos no implica una injerencia" y recordó que Venezuela es el único país que no ha ratificado el protocolo de Asunción sobre derechos humanos, en 2005.



Venezuela atraviesa una crisis política con protestas multitudinarias que han causado en los últimos tres meses 85 muertos, según datos de la Fiscalía, miles de heridos y más de 240 detenidos, de acuerdo a las ONG.



Medios locales hablan de un éxodo histórico en el país, donde más de 35.000 personas se han ido a Argentina y otras 14.500 solicitaron asilo en Estados Unidos en lo que va de año.



Igualmente, más de 12.000 venezolanos migraron a Brasil desde 2014, según datos de la organización Human Rights Watch.