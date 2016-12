Tras conocerse el domingo el fallecimiento del cantante George Michael, salieron a flote varias canciones que marcaron su carrera como artista pop mundial. Además se le destaca como poseedor de una de las mejores voces en la industria de los 80 y 90 durante su carrera tanto como solista y junto al grupo Wham!

Estos son algunos de sus principales canciones:

Careless Whisper

Freedom

Faith

Además, otras que formaron parte de su larga trayectoria como cantante son: One More Try, Fastlove, Jesus to a child, Father figure, Too Funky, Wake Me Up Before You Go-Go y Outside.