La suba del precio de la soja es normal, pero auspiciosa

No obstante, Cristaldo dijo que ese precio no se puede aprovechar porque aún no se hacen los contratos, debido a que no se sabe todavía el rendimiento de la actual cosecha.

Dijo luego que la situación general de los precios sigue siendo complicada. “En el 2014 el productor recibía USD 480 la tonelada en su chacra y ahora estamos peleando más de USD 300”, resaltó.

Explicó que el repunte del precio de la soja se dio por los problemas climáticos que está enfrentando Argentina, que es uno de los principales productores de soja en el mundo. “Esto es noticia por lo que ocurre en Argentina. Se especula que va a afectar la producción por el tema del clima. Lo que hay que hacer es monitorear, que es un trabajo de paciencia. Puede generar expectativa, pero no es la palabra final”, comentó.

Finalmente, reiteró que los cultivos en Paraguay están desarrollándose bastante bien, por lo que esperan superar los números del año pasado.