La ley de libranza y el "secuestro" del salario

"Es una orden de pago que se tiene sobre el salario. Se compromete el salario a un porcentaje del 50 al 65% del salario. Va a permitir que el sueldo no le alcance a la gente para vivir. Lo que quieren hacer es secuestrar el sueldo del trabajador para que no exista siquiera una demanda", sentenció.





Sostuvo que esta fue una iniciativa de un grupo de negociadores para solucionar el problema de la compra a créditos de los trabajadores; una idea que somete nuevamente al sector trabajador.





SIN LIBERTAD





"Es una ley que crea cuestiones brutales como la 'solidaridad obligada' en cumplir con los descuentos que tiene que hacerle al trabajador, con el riesgo de que si no lo hace, será multado. Te quitan la libertad", refirió el parlamentario en otro momento.





A diferencia de Adolfo, Rodrigo Izaguirre, presidente de la Cámara Paraguaya de Libranza (Capali), dio su "ok" al proyecto, afirmando que con esta norma solo pretenden establecer los mecanismos de cobranza autorizados voluntariamente por escrito de forma expresa e irrevocable.





"Pensamos que este proyecto es una herramienta que va a permitir formalizar el sector. No va a perjudicar a los trabajadores. La ley lo que va a hacer es proteger a la gente limitando hasta cuánto puede comprometer su salario. Lo que hace la ley es delimitar, establecer un tope para que no se dedique todo el suelo al pago a deudores", sostuvo en contacto con la 780 AM.





A su criterio, el salario corre mayores riesgos ahora, sin una norma que fije un tope con relación al compromiso de pago de deudas, como lo hace la ley de libranza.





El mencionado proyecto consta de 21 artículos, entre los que se mencionan las condiciones del crédito a través de la libranza, cargos, intereses, derecho del beneficiario y derecho del operador.





"SE DIERON CUENTA DE QUE TIENE ERRORES"





El diputado Óscar Tuma, uno de los que votaron a favor del proyecto de libranzas, comentó a ÚLTIMAHORA.COM que esta propuesta se presentó el 9 de marzo del año pasado de la mano del proyectista José María Ibáñez, cuando todo el bloque dentro del Partido Colorado estaba unido, recordó.





En aquel momento, la iniciativa tuvo 55 votos a favor. Fue analizada por las comisiones en Diputados, teniendo el visto bueno de los técnicos. Sin embargo, cuando el documento pasó a manos del Senado y sus comisiones analizaron la propuesta, se dieron cuenta de que tenía varios errores.





"Se dieron cuenta de que tiene algunos errores que deben ser subsanados. Lo que se tiene que hacer es rechazar. Está mal en el porcentaje de descuentos", precisó.





"Muchas veces, dándose cuenta de la necesidad del solicitante, cooperativas, bancos o financieras, terminan sometiendo el suelo en un 100%, lo que va en contra del Código Laboral que habla de un máximo de 50%", agregó.





Sostuvo que la tendencia en el Senado es la de rechazar el proyecto, ya que lo ven inviable, justamente por tales errores.





El documento mismo refiere que con esta norma se propone la irrevocabilidad de los contratos firmados entre empresas y trabajadores para el descuento automático de sus salarios, como forma de pago por bienes o servicios recibidos; siendo este el tema del conflicto.





El asesor jurídico de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), Juan Gerardo Almirón, sostuvo que no están en contra del espíritu de la ley, que plantea límites máximos al descuento automático vía libranza, pero sí remarcan que es inconstitucional la propuesta de no poder suspender el descuento automático del salario.





¿QUÉ CAUSA ESTE TIPO DE LEYES?





Tiempo atrás, el Diario Última Hora hizo una listado de las empresas que, utilizando esta misma medida, otorgaban créditos al sector docente, del ámbito público, pero luego se les descontaba el 100% de todo el salario. Sus consecuencias varios maestros las siguen padeciendo.





Los docentes, sin asumir riesgos, caían en un esquema de crédito disfrazado como supuesta venta de electrodomésticos, con tasas de interés muy superiores al límite no usurario que dispone el Banco Central, que orilla el 40% de interés.









Según las estimaciones de la cartera educativa, más de cuatro mil docentes cada mes no cobran su salario debido a este esquema de negocios; por ello tomaron la decisión, vía resolución, de blindarles por lo menos unos G. 500.000 mensuales, según consta en antecedentes.