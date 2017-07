La carta viral de una doctora para los campesinos

Stefania Grassi, relató su experiencia en una carta dedicada a los labriegos, quienes según manifiesta, no le permitieron llegar a su casa junto a sus hijos, luego de horas de servicio en dos nosocomios.

"A vos campesino (que te hacés llamar campesino) yo te voy a hablar a vos que te atrincheraste frente a mi casa y no permitiste que pasara aunque te lo había rogado. A vos te voy a contar qué hiciste. Hiciste que una madre trabajadora, médica, que salía de su guardia de más de 24 horas en dos ciudades del país, una Benjamín Aceval y otra Asunción, con leche en un termo, que te mostré y me diste la espalda, que tiene dos hijos pequeños, una de apenas 5 meses, que no ve hace más de 24 horas, se atascara en un tráfico de más de 2 horas porque no me quisiste dejar llegar junto a mis hijos. Y ahora que ya son las 11 quién va a cocinar? El tiempo que por tu capricho de "condonar" deudas que nadie conoce, de plata del Estado, plata que yo doy pagando mis impuestos y trabajando lejos de casa? ¿Quién me va a devolver el tiempo lejos de mis hijos? A vos que cuando te rogué me dejaras pasar y me diste la espalda fingiendo no verme, a vos te dije, YO NO TE VOY A DAR LA ESPALDA CUANDO ENTRES A MI CONSULTORIO, YO SIEMPRE VOY A ACTUALIZARME PARA ATENDERTE DE LA MEJOR MANERA POSIBLE, YO NUNCA VOY A DECIRTE QUE NO SI ME NECESITAS Y NUNCA VOY A FINGIR QUE NO TE VEO SI TE PARAS FRENTE A MI PIDIÉNDOME UNA MANO... Yo voy a seguir luchando para ofrecerte salud... Yo en mi consultorio te voy a cuidar para que PUEDAS TRABAJAR MÁS Y FELIZ Y ASI PUEDAS PRODUCIR MÁS PARA EL BIEN DE TU FAMILIA Y PARA EL BIEN DE TU PATRIA Y ASI VOS SEÑOR CAMPESINO QUE ME DISTE LA ESPALDA PUEDAS PAGAR TUS DEUDAS Y MAÑANA NO CIERRES LA CALLE DE MI CASA Y TE ATRINCHERES FRENTE A MI PUERTA Y NO ME ROBES TIEMPO CON MIS HIJOS... SEÑOR Campesino que no me dejaste pasar y te diste vuelta y me gritaste insultos te digo ACA SIEMPRE VOY A ESTAR PARA CUIDARTE AUNQUE VOS NO CUIDES MI PAIS", sic.

Este sábado se cumplen 13 días desde la llegada de los campesinos a Asunción. Varios tuvieron que dejar a sus hijos bajo el cuidado de sus familiares en el interior del país y desde hace casi dos semanas no se ven.

Además desde su llegada tuvieron que soportar los dos días más fríos de lo que va este 2017 con temperaturas de 0º. Las bajas temperaturas tuvieron que soportar con fogatas o bajo sus carpas.

-También te puede interesar: ¿Por qué el BNF no compró la deuda de muchos campesinos?

Esta carta se hizo viral en las redes sociales y grupos de WhatsApp. La misma fue publicada en el muro de la doctora, el pasado 17 de julio, fecha en que los labriegos recrudecieron sus movilizaciones en la Capital.

Los campesinos anuncian más movilizaciones durante la próxima semana, mientras el Gobierno sostiene que es imposible la condonación de sus deudas y hablan de un refinanciamiento.

- Nota relacionada: ¿Por qué los campesinos marchan en Asunción?