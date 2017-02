Justicia rechazó reclamo de ex obreros de Itaipu

Los demandados, vencidos en el juicio, fueron desvinculados entre los años 1994 y 1996, pero como se demostró en varias ocasiones, nunca fueron empleados de la Itaipú Binacional, señala un informe de prensa.



Sin embargo, alegaron que los ex contratistas no les habían pagado ciertos beneficios y resolvieron demandar a la Itaipú Binacional luego de una década, sin contar con derechos reconocidos y no habiendo pertenecido en ningún momento al plantel de empleados de la entidad.

Parte de estos ex obreros se encuentran desde hace varios años acampando frente a la Embajada de Brasil en Asunción, en reclamo de beneficios que nunca han tenido por la naturaleza de sus contratos.

Por una acción de inconstitucionalidad, de fecha 2 de julio del año 2015, el Juzgado en lo Laboral del Cuarto Turno hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la Dirección Jurídica Ejecutiva de la Itaipú.



El 15 de setiembre del año 2016, tras una acción de inconstitucionalidad planteada por los mismos demandantes se confirmó la prescripción de las acciones.

El propio Congreso Nacional había rechazado un proyecto que solicitaba el reconocimiento de estas reivindicaciones. Tras un análisis correspondiente, por Resolución 1123 del 27 de junio de 2013, el Senado había resuelto rechazar dicho proyecto de Ley. Por su parte, la Cámara de Diputados, por Resolución 184, también tuvo similar postura y aceptó el rechazo de la Cámara Alta.