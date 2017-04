El gobernador del departamento de Ñeembucú, Carlos Silva, expresó su preocupación por la resistencia de los muros de contención de Pilar y Alberdi. Indicó que no se culminaron los trabajos de reparación y refuerzo de las barreas. El río Paraná continúa en ascenso con las lluvias que azotan la zona.

"No se terminó el trabajo de reparación de los muros, no solo en Pilar, estamos preocupados porque el río empieza a subir. En el puerto de Pilar llegó a los 5 metros y con 7 ya es emergencia amarilla. Me sumo a la preocupación de la gente", dijo en contacto con la 1080 AM, Radio Monumental.