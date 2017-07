Festival de cine Lesbigaytrans inicia este lunes

Los largometrajes, cortometrajes y documentales, están enfocados en temática lésbica, gay, bisexual, trans e intersex que resignifican la diversidad a través de las vivencias e historias que representan.





Participarán este año filmes de Argentina, Francia, España, Brasil, Dinamarca, Canadá, México, Reino Unido, Brasil, Colombia, Italia, EEUU, Chile y Paraguay.





Para la noche inaugural está previsto un show de drag queen denominado "Maldad", a partir de las 18.00 a cargo del artista Manu Portillo.





Más tarde, a las 19.00, se exhibirá el cortometraje británico "Wherever You Are", que cuenta la historia de John, un hombre de 48 años que busca al novio de su hijo para contarle acerca de su reciente muerte y las razones por las que ha dejado de contactarlo.





Posteriormente se verá el corto español "Tras la piel", de Antonio Ufarte, y a las 19.30 la película italiana "Entre nosotras", en la que se sigue el relato de Marina y Federica, una pareja gay que concibe la relación de una manera diferente, en parte por culpa de la estigmatización.





El Festival se extenderá hasta el sábado 15 de julio. El objetivo de este evento es visibilizar la diversidad sexual en historias de cine independiente hasta comedias de ficción, con películas premiadas en varios festivales del mundo y otras que tendrán aquí su estreno mundial.