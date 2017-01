En febrero llega un nuevo compilado de rock paraguayo

Todo comenzó cuando organizó un concurso musical, en abril del año pasado, donde participaron alrededor de 30 agrupaciones con el objetivo de llevarse el premio consistente en la grabación de un disco.

"Yo no quería que nadie pierda y si alguien salía descalificado igual nomás tenía derecho a un tema, y hago esto más que nada porque muchas veces las bandas no tienen esa experiencia de grabar y, a veces, cuando uno empieza no tiene esa oportunidad", aseguró en contacto con Última Hora.

Los grupos que participaron en la grabación de este compilado son: Ciudad Bujía (Imágenes), E.T.E.R (Deseo), Don Sabandija (Golpes del destino), Hasta el Lunes (Mala Suerte), Sobre la hora (Vos sabés), iKnow (Tanto en vos), Sin cuerdas (Este tiempo), Absolute Zero (Larga trayectoria), Vertical (Inmune), Calma (Quimer), Overgod (Executioner), Infexion (Fall Weiss) y Nemesiz (Ansias Oscuras).

El objetivo de este material, según el productor, es "ayudar a los músicos y buscar que la gente los escuche, difundir sus canciones en buena calidad".

"Quería que suenen bien y tengan todos la misma calidad porque a veces, cuando se graba en diferentes estudios, no todos llegan a tener la misma calidad, y en ese sentido se nota demasiado la variación al escuchar cada una de las canciones", comentó.

Desde su perspectiva, las bandas participantes "tienen bastante potencial, pero les falta nomás alguien que les grabe y no les censure o los intimide". Y en ese sentido, destacó que el trabajo dentro de un estudio tiene mejores resultados cuando no hay presiones.