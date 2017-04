El artista explicó que llamó a Vladimir Dotel, cantante del grupo dominicano, y le presentó un proyecto que había nacido de manera "orgánica" en el estudio de Crespo.



Para el intérprete de clásicos globales como "Suavemente" y "Píntame", lo que sucedió entonces fue "amor a primer oído": Dotel le dijo que la canción estaba "crazy" (loca) y que debían trabajar en ella enseguida.



A Crespo le "atrapó" esa combinación y destacó la gran "química" que hubo con Ilegales durante la grabación.



El cantante insistió en que no buscó "forzar ese tipo de fusión", pero con su trabajo con el productor de electrónica Deorro en su éxito del año pasado, "Bailar", logró salirse de su "zona de confort" y quiso repetir fórmula.



El tradicional artista de merengue indicó que no se puede "confiar" en la popularidad que granjeó en sus "tiempos", por lo que su meta es "llegar a todos los sonidos" y que eso se traduzca en "nuevos seguidores".



Crespo también estrenó hoy el vídeo de "Guayo", que se grabó enteramente hace un par de semanas en Ciudad de México bajo la dirección de Alejandro "Chivo" Escalante, que trabajó en el pasado con Cristian Castro y Fey.



Crespo, quien parte hoy a una gira por España, dijo que el momento que atraviesa es "súper" y que para finales de año publicará un nuevo disco, "Diomedizado", un homenaje al fallecido cantante colombiano Diomedes Díaz, proyecto del que no reveló más detalles.