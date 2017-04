El conflicto de la enmienda contado en lengua de señas

El oficialismo busca lograr la candidatura por un periodo más del actual presidente de la República, Horacio Cartes. El Frente Guasu tiene las mismas intenciones con el expresidente y actual senador Fernando Lugo, quien hasta el momento se mantiene en silencio y sin marcar postura alguna.





Ambos sectores se unieron para lograr ese fin a pesar de las históricas diferencias políticas. Tuvieron el apoyo de la disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderada por Blas Llano, y otros dos representantes del Unace.





Los opositores actuaron en forma estratégica y en octubre del año pasado presentaron un proyecto de enmienda para rechazarlo. De esa forma evitaron que el documento vuelva a ser tratado por el periodo de un año, teniendo en cuenta lo que establece la misma Constitución.









En el mes de enero y febrero recolectaron firmas ciudadanas a favor de la Sin embargo, los sectores aliados no escatimaron esfuerzos para lograr su objetivo y buscaron de varias formas impulsar nuevamente el proyecto de enmienda en busca de que Cartes o Lugo sigan en el poder.En el mes de enero y febrero recolectaron firmas ciudadanas a favor de la reelección presidencial.





Rápidamente salieron a luz numerosas irregularidades, como firmas falsas de personas fallecidas, repetidas, entre otras.





Las negociaciones entre los sectores aliados se extendieron por varios meses porque buscaban la forma de presentar nuevamente la propuesta de reelección vía enmienda, pero con el obstáculo de que no podía ser tratada por un año.





El 28 de marzo los senadores oficialistas, luguistas y llanistas conformaron un "Senado paralelo" para aprobar modificaciones al reglamento interno, como paso previo a la presentación del proyecto pro reelección.





La oposición y senadores disidentes denunciaron atropello y violación a los principios constitucionales por la forma en que se llevó adelante una sesión con 25 parlamentarios y sin la presencia del presidente de la Cámara Alta ni del vicepresidente primero.





El viernes 31 de marzo se consumó el golpe por parte de los oficialistas y aliados al aprobar el proyecto de enmienda. Utilizaron el mismo procedimiento y se reunieron para tratar el tema a puertas cerradas en la bancada del Frente Guasu.





La ciudadanía salió a las calles a manifestarse. El centro de Asunción de convirtió en un caos e incluso parte del Congreso Nacional ardió en llamas. La jornada se bañó en sangre debido a la represión policial que dejó hospitalizado al diputado Edgar Acosta, quien recibió en la boca un impacto de balín de goma y tuvo que ser trasladado a un hospital en el Brasil para ser intervenido quirúrgicamente.





La muerte de Rodrigo Quintana





En la madrugada del sábado 1 de abril, agentes policiales ingresaron de manera agresiva a la sede privada del Partido Liberal y mataron al joven Rodrigo Quintana, de 25 años. Por este hecho la Policía, mediante engaños, trata de sindicar como único autor del asesinato al oficial Gustavo Florentín e incluso para desligarse de responsabilidades mostraron supuestas pruebas trucadas.





Además, por manifestarse unas 200 personas fueron detenidas y guardaron prisión en la Agrupación Especializada. Varios casos fueron denunciados contra la Policía por brutales agresiones y ya están siendo investigados por el Ministerio Público. Dentro de este grupo vulnerado estuvo detenida una persona sorda que, según la Fiscalía, fue golpeada por policías debido a que no respondía a las órdenes.





Mesa de diálogo





Horacio Cartes, quien al asumir a la presidencia juró por Dios no buscar la reelección, no dudó en emitir un comunicado frío luego de todo lo ocurrido y llamó a una mesa de diálogo para este miércoles 5 de abril, donde participaron junto a él representantes políticos, de la iglesia y otros referentes. No se llegó a un acuerdo. Pactaron encontrarse nuevamente el viernes 7 de abril en la misma mesa.





Tras la reunión, Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió a no tratar el proyecto de enmienda mientras dure la mesa de diálogo. Finalmente, opositores decidieron abandonar este 5 de abril la conversación por sostener que este intento de diálogo del mandatario solo busca ganar tiempo para aprobar la violación a la Constitución.





En contra de todo lo sucedido, ciudadanos decidieron instalarse en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional como medida de protesta y se encargaron de juntar firmas contra la enmienda, por la renuncia de los 25 senadores aliados y por el juicio político a Cartes. Ya juntaron más de 20.000 firmas.





Esta es la situación a nivel país. Ahora el mundo conoce al Paraguay por su crispación política.





Por la inclusión





Este material fue elaborado por el equipo de ULTIMAHORA.COM teniendo en cuenta el testimonio de muchas personas con discapacidad visual y auditiva que utilizaron las redes sociales para dar a conocer que no comprendía lo que pasaba en el país debido a la falta de herramientas de comunicación que le brinden un informe de lo acontecido.





Fue la presidente de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas del Paraguay, Laura Riveros, quien ayudó a nuestra redacción a poder apostar por la inclusión a nivel nacional.