El Big Wave Fest convoca a EEEKS, Luisonz y The Crayolas este viernes

Luisonz se encuentra promocionando su EP The Amazing Adventures of The Luisonz in Macoñabillyland, lanzado en el 2016. Mientras que The Crayolas aparecieron hace poco más de un año y también lanzaron un EP hace unos meses.

La Chispa está ubicada sobre Estrella, entre Colón y Montevideo. La cita es desde las 22.00.