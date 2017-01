"El Ministro llega hoy después de 15 días de estar por Europa y esperemos que en estos días tengamos aluna convocatoria para tratar este tema", afirmó el sindicalista a la emisora 970 AM.

Ratificó que de no llegar a un acuerdo con el Gobierno no se podrán iniciar las clases en las instituciones públicas del país, porque los docentes irán a una huelga.

"No vamos a estar especulando, acá si no hay un acuerdo no se van a iniciar las clases, por más que el ellos (el Gobierno) digan que se va a garantizar. No tiene la mínima posibilidad de cubrir entre 50.000 y 60.000 vacancias", expresó.

Los sindicatos del sector ya habían protestado porque el presupuesto aprobado por los legisladores era menor al que pretendían. De un aumento de al menos el 20% lograron incrementos diferenciados para cada nivel o cargo que como máximo, llegaban al 15%.

Pero con el veto del Poder Ejecutivo al Presupuesto 2017 sancionado por el Congreso, el salario de los maestros permanecerá igual, sin ningún porcentaje de incremento.

Los maestros exigen que los ministros de Hacienda y del MEC envíen un pedido para que se apruebe los aumentos en el Parlamento. Esa es la moneda de cambio para que las clases no se vean afectadas.