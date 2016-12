Diputado oficialista minimiza derrota en la Comisión

Sin embargo, la diputada oficialista Perla de Vázquez llegó tarde a la sesión y permitió que la disidencia tenga la posibilidad de quedarse con ese cargo, como finalmente sucedió al ser electo Ariel Oviedo.

"Lo que se perdió fue la posibilidad de presidir la comisión, pero nadie se beneficia con el control porque se necesitan dos tercios de los votos para convocar a una sesión extraordinaria", expresó el legislador.

En ese sentido, aseguró que ninguno de los sectores (oficialismo, opositores y disidencia) tienen los números necesarios para convocar a ambas cámaras legislativas durante el receso parlamentario.

Con ese escenario queda prácticamente sepultada la posibilidad de tratar un proyecto de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional.

"Se instaló que se quería utilizar la Comisión Permanente (para convocar a una extraordinaria), pero repito, eso no es posible porque ninguno tienen los números", expresó a la emisora 780 AM.

Con respecto a la llegada tardía de su colega, que en este caso le perjudicó al cartismo, señaló que no fue una situación deseada por ella. "A veces no medimos el tiempo porque creemos que no estamos lejos", mencionó, al tiempo de explicar que no previó el tránsito.

El diputado considera que este hecho será la lección política en la vida de su colega y correligionaria, luego del impacto que causó. Indicó que la vio golpeada a Perla de Vázquez al enterarse de lo sucedido.

La reunión –que se desarrolló en la sala de sesiones del Senado– se inició bajo la dirección del titular de la Cámara Alta, el liberal Roberto Acevedo, quien posteriormente le pasó el mando al colorado Arnoldo Wiens, quien presidió la anterior Comisión Permanente.

Los llanistas Sergio Rojas y Blanca Lila Mignarro votaron a favor del candidato oficialista.