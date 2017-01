Ese problema también generó inconvenientes en la distribución de agua potable al verse afectada la planta de la Essap.

"Cuando el servicio de agua se ve afectado por cortes de energía, tenemos una responsabilidad compartida", señaló Gamarra a la emisora 780 AM.

Por su parte, el presidente de la empresa aguatera, Osmar Ludovico Sarubbi, mencionó que no tienen un generador de gran porte como para hacer frente a los cortes de energía eléctrica en las plantas.

También aseguró que hasta las primeras horas de este viernes no tenía conocimiento sobre lo que ocurrió con la ANDE. "No me informaron del inconveniente que afectó nuestro servicio", afirmó.

Asimismo, lamentó que cuando ocurren este tipo de cosas en horas de la madrugada, la comunicación se dificulta con la empresa estatal encargada de la distribución de la energía eléctrica.

El servicio actualmente se encuentra normalizado en algunos lugares, sin embargo, varios usuarios se vieron afectados por un par de horas.