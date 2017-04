Comandante se interioriza sobre las necesidades en Alto Paraná

Ante esa situación, el comandante de la institución policial decisión remover a los principales jefes a fin de buscar nuevas estrategias y pensamientos para recuperar la tranquilidad en el departamento de Alto Paraná.

En una conferencia de prensa dijo que las investigaciones sobre el asalto están avanzadas y destacó el trabajo conjunto con la Policía Federal del Brasil, informó el corresponsal de ÚH, Wilson Ferreira.

"Hay criminales fallecidos, otros aprehendidos, dinero rescatado, armas incautadas y evidencias importantes en el Brasil. La Policía Nacional ahora patrulla los bosques y alrededores y no vamos a escatimar esfuerzos para dar con ellos", expresó el comandante de la Policía Nacional, Luis Rojas.

Aseguró que pondrá su mayor empeño para recuperar la confianza de la población esteña y que las actividades laborales puedan desarrollarse con tranquilidad.

Con relación a su trabajo, dijo que está analizando las gestiones de las anteriores autoridades policiales y busca saber cuáles fueron sus procedimientos, sus impedimentos, necesidades, la cantidad de hombres y la información que manejaban.

"Todo ese control de gestión lo estamos haciendo y lo vamos hacer en todos los lugares. Esto lo hacemos ante un evento muy triste para nosotros", expresó al tiempo de reconocer que un primer informe obtenido era sobre la poca capacidad logística de los agentes policiales.

Sostuvo que la labor del comandante es solicitar de las necesidades a las altas autoridades del Gobierno. Sin embargo, admitió que desde su asunción al cargo no recibió pedido alguno de parte de las anteriores autoridades policiales en el Alto Paraná.

"Vamos a ver qué tenemos, qué no tenemos y qué podemos pedir. Si nuestro patrón tiene las condiciones de darnos todo de una vez, bienvenido sea, pero si no, debemos ir estableciendo prioridades y de acuerdo a eso comenzar a trabajar, pero no quedarnos de brazos cruzados", reiteró.

ASALTO. Unos 60 marginales, presumiblemente del Primer Comando Capital (PCC), vestidos con ropas camufladas y pasamontañas, que ingresaron fácilmente al país, lograron alzarse con un multimillonario botín, luego de hacer volar la fachada de concreto de la firma Prosegur SA.

El monto rondaría los USD 40 millones, dijo el fiscal Alejo Vera, en base a datos preliminares.