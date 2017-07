"Tengo entendido que Santiago Peña no cumple con lo establecido en el estatuto", dijo el legislador con relación a que el ex ministro de Hacienda no cumpliría con ese periodo de tiempo como afiliado del Partido Colorado.

Dijo que al momento de la inscripción de la candidatura, cuya fecha límite es el 3 de octubre, el candidato debe cumplir con todo lo dispuesto en el estatuto. El senador mencionó que para esa fecha el delfín del presidente Horacio Cartes no tendrá un año de antigüedad.

"Él se afilia al Partido Colorado después de la Convención, cuando estaba en riesgo de perder su cargo. Se fue corriendo para salvar su puesto y no lo hizo por convicción", indicó el parlamentario a Telefuturo.

Ante los temores de ser expulsado del cargo de confianza del mandatario, el entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, decidió renunciar a su partido (PLRA) para afiliarse al coloradismo. Fue el 29 de octubre del 2016.

"Luego trascurre entre 8 y 10 días para su aprobación, es decir, habría sido a mediados de noviembre. Uno para inscribir la candidatura debe reunir todos los requisitos, no puede decir que lo cumplirá a futuro", agregó.

ATROPELLO. Para Luis Castiglioni, se debería impugnar la candidatura de Santiago Peña una vez que sea inscripta. No obstante, cree que eso no va a pasar y que el oficialismo de igual manera seguirá impulsándolo "porque están acostumbrado a atropellar".

Sobre ese punto, recordó que los integrantes del movimiento Honor Colorado ya intentaron atropellar la Constitución Nacional con la reelección presidencial y con la designación de Fernando Lugo como titular del Congreso.

¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO? El apoderado legal de la ANR, Eduardo González, explicó que el Estatuto del Partido Colorado, en el artículo 111, refiere que para ser candidato a presidente y vicepresidente el TEP debe ceñirse a los requisitos para ser candidato a la Junta de Gobierno.

Indicó que en esa interpretación se cuenta incluso a partir del hecho, que es el día de los comicios, el 22 de abril de 2018.

"Debido a que dice 'para ser candidato' y uno es candidato después de la proclamación de las internas, se podía afiliar hasta marzo de este año incluso", aseguró el abogado.