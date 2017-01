Cartismo amenaza con anular sesión que rechazó enmienda y busca votos

En una aparatosa movilización, los colorados cartistas presentaron ayer al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) las planillas con más de 360 mil firmas que piden la enmienda constitucional que introduzca la reelección presidencial. La senadora Lilian Samaniego dijo que buscarán tratar el tema en el Congreso lo antes posible, ya que consideran nula la sesión del 25 de agosto pasado que ya rechazó un proyecto de enmienda pro reelección presidencial, pero no aclaró cómo anularían dicha sesión y solo se limitó a decir que están buscando los votos necesarios.

“Poner fecha no podemos porque estamos en el diálogo, pero sí buscamos legal y constitucionalmente que previamente la Cámara de Senadores debata la enmienda, que haya el debate que no hubo, porque esa sesión se llevó a tambor batiente, se presentó un proyecto argumentando los beneficios para que la gente participe en forma directa, y después, para ironía y sorpresa de todos, los senadores votaron en contra de lo que presentaron”, dijo la senadora y ex titular de la ANR.