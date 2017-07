La postulación del comunicador ya estaba siendo negociada desde la semana pasada y se confirmó en la mañana de este lunes.

"Hay detalles para ir limando y acomodando", había mencionado hace unos días con respecto a sus compromisos laborales y comerciales. Su condicionamiento para ingresar como candidato era continuar en los medios hasta las internas.

"Voy a convertir mi lugar de trabajo, mi contacto con la gente en los estadios de fútbol como la barricada, como mi PC ambulante, dinámico sin dejar de estar en contacto con la gente. La gente que me quiera votar, que me vote como soy, no con ropaje político, sino con ropaje de trabajador de la comunicación", había destacado Martínez.

El periodista deportivo hasta el momento tiene confirmado a un adversario: el senador Eduardo Petta, quien se postula por el movimiento disidente Colorado Añeteté, liderado por Mario Abdo Benítez.

Mientras, el oficialismo todavía no confirmó a su candidato tras la renuncia del locutor y presentador de televisión Rubén Rodríguez. Tampoco está confirmado el postulante de la oposición para competir por ese cargo en las próximas elecciones generales del 2018.