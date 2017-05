El director de la institución licenciado Atilio Cabañas manifestó que esta semana recibió una nota de parte de dos madres de familia de la comisión de padres exigiéndole la investigación del caso, informó el periodista del Diario Última Hora Robert Figueredo.

"Yo he entrevistado dos veces a la docente pero ella no contó en ningún momento que el bebé es del alumno, no dice nada, no niega ni afirma, desde el colegio yo no noto que ella tiene novio sea estudiante o no", indicó.

El licenciado Cabañas refirió que si se confirma que la maestra espera un bebé de su alumno será sancionada con una suspensión de hasta 15 días de clases o será trasladada hasta otra institución por incumplir reglamentos del manual del educador. Hasta el momento la maestra continúa trabajando en la mencionada institución.