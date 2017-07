Afirman que aumenta la desigualdad electoral

La directora de la organización no gubernamental Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, cuestionó duramente las modificaciones que se realizaron ayer en Diputados al proyecto de cambios a la Ley 4743/12 “Que regula el Financiamiento Político”, señalando que el aumento de topes de aporte de 5.000 a 50.000 jornales aumentará la desigualdad electoral y privilegiará a los ricos por sobre los líderes naturales.

“Me parece una barbaridad lo que aprobaron, parecida a la ley mordaza, esto se tiene que rechazar definitivamente, porque no podés aumentar los aportes de cinco mil a cincuenta mil si no tenés si quiera la capacidad de controlar los cinco mil. Nunca se hizo un control real. Todo lo que se hizo es absolutamente insuficiente. Aumentar el tope y eliminar a la Contraloría es un error, porque no solo el TSJE debe controlar, sino todo el sistema financiero, SET, Seprelad, Banco Central, etc... Esto es la desigualdad hecha ley, con una absoluta discrecionalidad del uso de dinero privado”, expresó.