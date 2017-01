En dicho documento expone los artículos 290, 161 y 229 de la Constitución Nacional, los cuales se refieren a la postulación para presidente de la República. "Me permito solicitar que dicha presentación sea devuelta formalmente por el Tribunal que preside, con la aclaración que dicho organismo no tiene competencia para imprimir trámite a la pretensión de la enmienda constitucional, fuera de los mecanismos previstos en la Carta Magna", manifiesta el pedido.

El pedido finiquita alegando que "ningún pedido de enmienda puede tener curso, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 290 de la Carta Magna", remató.

El TSJE había dispuesto destinar a 150 funcionarios para que realicen la revisión de las planillas firmadas a favor de la enmienda constitucional que busca la reelección presidencial.

De acuerdo con los datos, en planillas presentadas se detectaron 1.142 firmas que corresponden a datos de difuntos, 3.137 son datos incompletos, 4.448 no son legibles, 13 no tienen firma, 6 son electores en el exterior, 27.174 son repetidos, 19.498 no figuran en el RCP, 12.931 son datos diferentes o de extranjeros, 97 son residentes en el extranjero, 163 son condenados (presos), 296 son menores y 59 son inscripciones inhabilitadas.