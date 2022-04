Yerbateros urgen asistencia para recuperar producción

“Nosotros pedimos 3.000 guaraníes por kilo la hoja verde, con ese precio no vamos a ganar, pero aunque sea vamos a empatar”, destacó Daniel Benítez, presidente de la Asociación de Yerbateros del Nordeste de Itapúa, durante la reunión con el parlamentario.

Cabe destacar que el gremio de yerbateros viene trabajando desde hace tiempo para lograr mejorar la producción y los precios principalmente, teniendo participación directa en la Comisión Mixta multidisciplinaria encargada del estudio de la problemática de la yerba mate.

Por su parte, desde el Centro Yerbatero Paraguayo solicitaron a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería que puedan emitir un comunicado para que los productores yerbateros respeten el inicio de la cosecha; es decir, el primer corte, que es en la segunda quincena de mayo. Asimismo, destacaron que aún no se tiene la cantidad de perdida debido a la sequía, ya que aún no se realizó la cosecha.

“En cuanto a la afectación de los cultivos de yerba mate por la sequía no tenemos aún un parámetro, porque nosotros no comenzamos todavía la cosecha; es decir, la mayoría, y a la vez pedimos al MAG que saque una resolución o un comunicado pidiendo a los pequeños productores que no comiencen su cosecha porque esta en plena brotación la yerba y no tiene casi rendimiento en la cosecha, en los cortes”, manifestó Eduardo Oswald, presidente del Centro Yerbatero Paraguayo.



Productores yerbateros del nordeste del Departamento de Itapúa urgen apoyo y acompañamiento del Estado para recuperar parcelas afectadas gravemente por la sequía.