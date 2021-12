"Me confirmaron los compañeros que encontraron un cuerpo, sería de Hugo Barboza, pero aún no podemos confirmar, él es dueño de la granja", sostuvo a radio Monumental 1080 AM.

En la tarde del lunes, a las 18:30 aproximadamente, fueron llevados a la fuerza los hermanos Hugo Milciades y Julio César Barbosa Esquivel, en la colonia Bernardino Caballero, del distrito de Yby Yaú, Departamento de Concepción.

Según los primeros datos, fueron dos personas armadas las que llegaron hasta una despensa situada en la compañía Paso Jhú para exigir la suma de G. 100 millones a la propietaria, que es la esposa de Hugo Barbosa.

La mujer manifestó que no tenía el dinero y los desconocidos revisaron todo el local y luego se dieron a la fuga. Ante todo lo que estaba pasando, se dio aviso a la Policía y a un primo de los hermanos, identificado como Mario López, quien fue al rescate de los desaparecidos.

Posteriormente, fue encontrado Julio Barbosa, herido de arma de fuego, quien fue derivado a un centro de salud local. Hasta el momento, no se sabe nada de Mario López.