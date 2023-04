Y hoy votaré como siempre...

No por razones ideológicas, porque la Asociación Nacional Republicana es un partido doctrinariamente liberal, exactamente igual que el principal partido de la oposición; y yo soy un devoto de la democracia liberal. Lo hago por una cuestión profiláctica, porque la prolongada dictadura militar y su herencia en términos de control del aparato público generaron una situación pocas veces vista a nivel mundial, y terriblemente corrosiva para las instituciones públicas: la permanencia de un mismo partido político en el poder por más de setenta años.

Esto solo ocurre en las dictaduras de izquierda o de derecha, donde no existe la posibilidad de la alternancia. La consecuencia inevitable es que hasta la última dependencia del Estado termina bajo el control de la misma organización política. Los números lo prueban. En Paraguay, cuando cruzamos la nómina de los funcionarios públicos con el padrón de afiliados de la ANR, descubrimos que el 85 por ciento del personal estatal está integrado exclusivamente por colorados.

Es particularmente grave cuando vemos que ocho de cada diez maestros y gestores de la educación, siete de cada diez integrantes del personal de blanco y ocho de cada diez miembros del Poder Judicial son afiliados de la ANR. Y lo que es aún peor, que menos del dos por ciento de todos ellos ingresaron al Estado por concurso. Significa que dos terceras partes del aparato del estado están bajo el control y la administración de personas afiliadas a la misma organización política, que ingresaron a la nómina pública merced a esa afiliación o a sus contactos con los líderes de turno del partido.

Esta es la razón por la que la gran mayoría de ellos responden primero a los mandatos del padrino político que les consiguió el puesto, luego al partido cuya vinculación les abrió el camino para conseguir el trabajo; y solo en última instancia, a la institución a la que pertenecen. Y, por supuesto, nunca a los contribuyentes que les pagan el salario.

Se llama clientelismo político. Es una perversión que modifica la esencia misma del Estado, convirtiendo lo que debería ser una herramienta para aplicar políticas públicas en un mero botín electoral. Siendo así, los cargos no son funcionales a la necesidad del contribuyente sino a los intereses del partido y sus líderes de turno. El funcionario no siente responsabilidad alguna para con el ciudadano; no es un funcionario público, es un funcionario del partido.

En algún momento creí ingenuamente que incluso dentro de la ANR podrían surgir corrientes interesadas en desmontar este modelo. De hecho, el candidato Santiago Peña parecía un exponente de esa visión modernizante del Estado. Mis ilusiones se hicieron trizas en las últimas semanas cuando el propio Peña reivindicó el clientelismo político asegurando que los funcionarios no deberían creer que están en el cargo por sus títulos universitarios, sino porque están afiliados al partido. Si quedaba alguna duda, la despejó violentamente cerrando su campaña en el local de funcionarios del IPS y con el ministro de Salud haciendo hurras.

Incluso si Peña miente solo para asegurarse los votos de los funcionarios y no cree en lo que dice, el daño está hecho. Ya no podrá escapar de sus lamentables promesas republicanas.

En un escenario como este, donde pocos suponen que una elección pueda provocar un cambio real en sus vidas, quien maneja el aparato público corre con una enorme ventaja. Así pues, la ANR lleva las de ganar nuevamente; pero, siempre puede haber sorpresas.

Por mi parte, seguiré porfiando en favor del cambio. Y hoy volveré a votar esperando la alternancia. Y mañana, gane quien gane, seguiré bregando por desparasitar al Estado de la sarna partidaria, buscando convertirlo alguna vez en una herramienta que sirva para mejorar la vida de todos, y no solo para garantizar poder, fortuna e impunidad para unos pocos hijos de… del partido.