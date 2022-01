Vuelven los test de Covid, previos a cada partido

El galeno manifestó que se deberán extremar las medidas ante esta nueva ola de contagios que atraviesa el país. “Esta variante es extremadamente contagiosa, dentro de un vestuario un jugador puede contagiar a varias personas, puede haber positivos simultáneos, pero la Divisional debe tomar las determinaciones”, explicó ante la imposibilidad de suspender partidos por contagios masivos, algo que aún no está estipulado.

IMPOSICIÓN. Los no vacunados volverán a quedar fuera de los estadios, aunque hay jugadores de fútbol que están sin dosis anticovid. “Hay algunos sin vacunar, mientras no cambie la legislación a nivel laboral, mientras no sea obligatorio, nosotros no podemos hacer discriminaciones a la hora de vacunarse por motivos laborales. En el caso del fútbol, es un evento privado, donde nos reservamos el derecho de admisión, no es lo mismo a la hora de trabajar”. Sobre la falta de inmunización en planteles, dijo que “es mínimo, no llegará al 5%, serían dos o tres jugadores por equipo”.