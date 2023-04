Votos sólidos o líquidos

En abril de 2018 y en mayo de 2019, Silvio Ovelar, entonces presidente del Congreso y afín todavía al sector “tradicionalista” y gobernante del Partido Colorado, citó mucho más que superficialmente la teoría de la “modernidad líquida”, de Zygmunt Bauman, relacionándola con ciertas fallas en la “solidez” unitaria de las huestes republicanas en el Parlamento. Siguiendo supuestamente al autor de La postmodernidad y sus descontentos, el filósofo político de Caaguazú, mejor conocido con el nom de guerre Trato Apu’a, hablaba en aquel tiempo ¡y cuándo no! de votos duros; no de los parias o de los nuevos pobres a los que Bauman, por ejemplo, aplicó su teoría sobre las sociedades maleables del capitalismo, desperdicios de la era líquida, sino de seres humanos como votos, más bien.

A comienzos de este Gobierno-de-difuntos-y-flores-que-por-fin-acaba, el hombre de los negocios redondos utilizó el concepto baumaniano para referirse al fallido juramento como senador del ex presidente Nicanor Duarte Frutos: “Hoy esos números cambiaron. Aquí nada es permanente. Como diría el hace poco desaparecido sociólogo polaco Zygmunt Bauman, “vivimos en una sociedad líquida: nada es permanente”. Los números aquella vez se esfumaron, gasificados, para Nicanor.

Más adelante, Trato Apu’a vio una caterva demasiado diversa ya instalada en la Cámara Alta; y otra “comunidad” más arriero porte, con mayor seguridad para los proyectos del Ejecutivo colorado, en la Baja: “Como diría Zygmunt Bauman —repitió—, tenemos un cuerpo muy líquido, que se divide muy fácilmente en el Senado; y en Diputados, un cuerpo mucho más sólido…”.

Recordé estas citas ilustres del ilustre Ovelar, a horas de las elecciones de autoridades nacionales, porque más que en la presidencia y las gobernaciones es en el Parlamento en donde la ampliación democrática —que comenzó hace treinta años, con la caída del dictador Alfredo Stroessner— tiene cada lustro mayores posibilidades reales de cambio en este país, antes que en otros espacios de decisión pública.

Para quien espiga con quisquillosidad los perfiles de los candidatos a presidente, estos resisten poco el análisis de diferenciación ideológica. Los dos mejores ubicados, Santiago Peña y Efraín Alegre, cargan con semejantes proyectos económicos y políticos, al igual que José Luis Chilavert. Con estos dos últimos, el ex arquero, Payo Cubas y Euclides Acevedo tienen en común el rasgo autoritario. En Peña no hay tanto de esto, aparentemente, pues un autómata joven como él no tiene siquiera acceso a la humana independencia de lo arbitrario: tiene que pedir permiso hasta para ser imperativo. Entre Cubas y Acevedo, por su parte, hay un basto apego a la "nacionalidad" más conservadora, una placentera pedagogía de las guachas: Lo que el fascista español José Antonio Primo de Rivera llamó "dialéctica de los puños y las pistolas". Los cinco, finalmente, comulgan con diferentes tradiciones de la derecha: liberalismo, tecnocracia, nacionalismo, fascismo.

En candidaturas a diputaciones y senadurías existe, por el contrario, un espectro ideológico mucho más extendido, de derecha a izquierda, pasando por expresiones del centro, del que pueden escoger los electores. Si hemos de creer, sin embargo, los presentimientos estadísticos de ciertos referentes del coloradismo, entre ellos el de nuestro agudo filósofo caaguaceño, el futuro Congreso será dominado por la ANR: no solo dentro del “cuerpo mucho más sólido” de los Diputados, sino en el “muy líquido“de los Senadores, afirman. Si esto es cierto, estaremos entonces ante un tipo de Congreso predemocrático, de típica “unanimidad“stronista.

Ante la variedad actual de la oferta electoral en curules parlamentarios, que la interesada predicción de mayoría histórica se materialice será no solo una lápida más —acaso la definitiva— sobre la famélica democracia paraguaya nacida solo tres décadas atrás, sino el fracaso final de la democracia a la paraguaya siempre restringida, siempre ultrajada.