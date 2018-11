Vóley: Disputarán un torneo integración internacional

El sistema será de Grand Prix y los participantes se dividirán en dos zonas. En la A: Club Policial (ARG), Luque (PAR), Inter (PAR) y el cuarto por sorteo. En la B: Deportivo Colón (PAR), Sarmiento (ARG), Sensación (BRA) y el cuarto por sorteo.

El sábado, a las 10.00, comienza el partido con Colón vs. Sensación; 11.00 Sarmiento vs. Sorteo. Por la Zona A: 10.00 Policial vs. Inter y 11.00 Luque vs. Sorteo.

El sistema de disputa será de todos contra todos por grupo al mejor de tres sets, clasificando el primero a la semifinal. Los segundos y terceros jugarán cuartos de final y los ganadores pasan.

Las semifinales se jugarán cruzados, el primero de la A con el segundo de la B. La final será a 5 sets.