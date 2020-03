Viuda negra posterga su estreno

Disney ya había retrasado en los últimos días, por la preocupación en torno al Covid-19, los lanzamientos inminentes de otras cintas como Mulan, The New Mutants o Antlers. Además de Viuda negra, el gigante de Mickey Mouse también aplazó hoy los estrenos de The Personal History of David Copperfield, previsto inicialmente para el 8 de mayo; y de The Woman in the Window, dispuesto para el día 15 del mismo mes. Viuda negra, que por ahora no tiene nueva fecha de estreno confirmada, es la primera película del catálogo de Marvel para 2020 y, bajo la dirección de Cate Shortland, cuenta en su reparto con Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt y David Harbour escoltando a Johansson. EFE