Violencia familiar: "Temo por mi vida y la de mi hijo", denuncia víctima

“Fue mi pareja durante 10 u 11 años, tuve un hijo con él, estoy ya asustada porque me sentenció, me dijo que me pone la firma de que me va a hacer desaparecer, que me va a matar, muchos de los vecinos escucharon. Temo por mi vida y la de mi hijo, estoy cansada de todos los golpes de esta vida y hoy digo basta, harta de esto”, expresó la mujer entre sollozos y profunda indignación y dolor.

Crudo relato de una mujer víctima de violencia familiar



Dice que denunció varias veces y que hasta ahora la Fiscalía no responde.



"Me dijo que me va matar, estoy cansada de todos los golpes de esta vida, estoy harta de esto, temo por mi vida y la de mi hijo".

Señaló que consiguió una orden de alejamiento, pero que de igual manera teme por su vida y que los vecinos escucharon la amenaza. La mujer cree que el hombre se encuentra en la casa de su mamá, a cuatro casas nada más del lugar.

Apuntó además que recurrió a la Secretaría de la Mujer de San Lorenzo y quedó en una cita sicológica, ya que quedaron shockeados.

"Tuve que convivir con mi agresor varios días, tuve que hacer la vista gorda por miedo, la verdad que tengo miedo por mí y por mi hijo", remarcó.

Entre otras cosas, manifestó que el hombre no se va a quedar con los brazos cruzados y que buscará vengarse, porque ella siempre se callaba y tenía fe de que su relación podía funcionar.

Asimismo, agregó que el hombre siempre fue agresivo y que el hecho grabado en las cámaras de seguridad fue del jueves pasado, por lo que ya decidió presentar la denuncia.

Una cámara de seguridad grabó las agresiones que se registraron en la calle contra la mujer, en tanto que días después los maltratos se habrían dado contra el menor. Finalmente, la mujer dijo que ya denunció en otras ocasiones el hecho, pero que el Ministerio Público no responde.